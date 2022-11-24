Galatasaray, yerli stoper arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Nelsson-Abdülkerim rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor.

Kaan Ayhan ile ilgilenen Galatasaray, milli oyuncunun bonservis bedeli nedeniyle transferden vazgeçti. Sarı kırmızılılar bu bölgede bir başka Türk futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray, stoper transferinde Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ı gündemine aldı.

Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Samet için Güney ekibiyle görüşüp bilgi alması bekleniyor. Sarı kırmızılılar, futbolcunun yerli olması nedeniyle bu transferde ısrarcı olacak.

28 yaşındaki futbolcu, Adana temsilcisinde gösterdiği performansla milli takıma seçilmeyi başarmıştı. Bu sezon 13 resmi maçta görev alan Samet Akaydın, 1 kez gol sevinci yaşadı.