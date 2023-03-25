Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray, milli arada çalışmalarını sürdürdü
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada Azerbaycan ekibi Karabağ ile 26 Mart Pazar günü oynayacağı dostluk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılılar, yarın hazırlıklarını tamamlayacak ve Karabağ maçı için Azerbaycan'a gidecek.
Etiketler: Galatasaray
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