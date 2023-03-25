Kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-kırmızılılar, yarın hazırlıklarını tamamlayacak ve Karabağ maçı için Azerbaycan'a gidecek.