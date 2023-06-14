Galatasaray Leandro Paredes'i gündemine aldı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılılar, gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek.

Yönetim, bu nedenle alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray'ın özellikle orta sahaya takviye yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, birçok talibi olmasına rağmen Lucas Torreira’yı takımda tutmayı planlıyor. Uruguaylı futbolcunun partneri Sergio Oliveira’yı yeterli görmeyen yönetim, o bölgeyi güçlendirmeyi düşünüyor.

Youri Tielemans transferinden beklediği sonucu alamayan sarı kırmızılılar, rotasını Leandro Paredes'e çevirdi. Geçtiğimiz sezonu Juventus’ta kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu, Paris Saint-Germain'e geri döndü.

Fransız ekibiyle 1 sezon sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Leandro Paredes, geçen sezon Juventus formasıyla 35 karşılaşmaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.