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Spor
TRT SPOR 14.06.2023 10:45

Galatasaray Leandro Paredes'i gündemine aldı

Galatasaray'da orta alana takviye yapmak için arayışlar sürüyor. Sarı kırmızılılar, bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunan Leandro Paredes'i gündemine aldı.

Galatasaray Leandro Paredes'i gündemine aldı
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ligde şampiyonluğa ulaşan sarı kırmızılılar, gelecek sezon üç kulvarda mücadele edecek.

Yönetim, bu nedenle alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray'ın özellikle orta sahaya takviye yapması bekleniyor.

Sarı kırmızılılar, birçok talibi olmasına rağmen Lucas Torreira’yı takımda tutmayı planlıyor. Uruguaylı futbolcunun partneri Sergio Oliveira’yı yeterli görmeyen yönetim, o bölgeyi güçlendirmeyi düşünüyor.

Youri Tielemans transferinden beklediği sonucu alamayan sarı kırmızılılar, rotasını Leandro Paredes'e çevirdi. Geçtiğimiz sezonu Juventus’ta kiralık olarak geçiren Arjantinli futbolcu, Paris Saint-Germain'e geri döndü.

Fransız ekibiyle 1 sezon sözleşmesi kalan 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor.

Leandro Paredes, geçen sezon Juventus formasıyla 35 karşılaşmaya çıktı. 28 yaşındaki futbolcu 1 kez fileleri havalandırdı, 1 de gol pası verdi.

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