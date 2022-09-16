Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Galatasaray'ın gollerini 1. dakikada Oliveira ile 82. dakikada Calvo kendi kalesine atarken, Konyaspor'un golünü ise Endri Çekici 15. dakikada filelerle buluşturdu.

Yenilenen yönetimi, teknik ekibi ve kadrosuyla sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Konyaspor ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak önemli bir savunma performansı sergiledi.

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[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Sarı-kırmızılı ekip ilk dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sağ kanatta topla buluşan Boey, son çizgiye indi. Rakibinden topu söken Fransız sağ bek, pasını altıpastaki Oliveira'ya çıkardı. Bu oyuncunun uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti. 1-0.

6. dakikada soldan gelişen atakta Bytyqi'nin ortaladığı topa ön direğe hareketlenen Endri Çekici, bekletmeden vurdu ancak kaleci Muslera sağına gelen topu tek eliyle önledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL - 15. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Endri Çekici'nin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağa müdahale etse de gol olmasını önleyemedi. 1-1.

23. dakikada orta sahada Emin Bayram'dan topu kapan Muhammet Demir, uzun süre ilerlediği meşin yuvarlakla ceza sahasına girdi. Emin'in baskısıyla hem dengesini hem de açısını kaybeden tecrübeli futbolcu pasını geriden gelen Hadziahmetovic'e çıkardı. Penaltı noktası yanındaki bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda Nelsson'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

27. dakikada Oliveira'dan çıkarken topu kapan Endri Çekici, ilk golü attığı bölgeye yakın mesafeden çok sert bir şut çıkardı. Savunmayı ve kaleci Muslera'yı geçen top direğe çarparak oyun alanına geldi.

44. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Soner Dikmen'in volesinde kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi. Altıpasa düşen topa yeniden hareketlenen Soner bir kez daha şansını denedi ancak top farklı şekilde auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Nef

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Gomis

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekici (Dk. 31 Cebrail Karayel), Bytyqi, Muhammet Demir

Goller: Dk. 1 Oliveira (Galatasaray), Dk. 15 Endri Çekici (Arabam.com Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 21 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)