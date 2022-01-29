Landes kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 17.30'da başlayacak.

Galatasaray, ligde oynadığı 12 müsabakada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Basket Landes ise yaptığı 11 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 83-64'lük skorla kazanmıştı.