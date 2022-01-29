Haber Giriş: 29 Ocak 2022 Cumartesi 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Landes deplasmanında
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 11. hafta erteleme maçında yarın Fransa'nın Basket Landes ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Landes kentinde oynanacak müsabaka, TSİ 17.30'da başlayacak.
Galatasaray, ligde oynadığı 12 müsabakada 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı. Basket Landes ise yaptığı 11 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 83-64'lük skorla kazanmıştı.
Etiketler: Galatasaray FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
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