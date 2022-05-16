Galatasaray, Nef Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı sezonun son maçından galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Bafetimbi Gomis (2) ve Kerem Aktürkoğlu atarken, Adana Demirspor'un gollerini ise Yunus Akgün ve Mario Balotelli kaydetti.

Süper Lig'de iki maç aradan sonra galip gelen Galatasaray, puanını 51'e çıkardı.

Ligdeki son 5 maçını kaybeden Adana Demirspor ise 52 puanda kaldı.

Gomis'in 9'uncu golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın iki golünü atan Bafetimbi Gomis, Süper Lig'deki gol sayısını 9'a çıkardı.

Sarı-kırmızılıların devre arasında renklerine dahil ettiği Gomis, daha önce Göztepe ve Demir Grup Sivasspor maçlarında ikişer, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında ise birer kez topu filelere gönderdi.

Bafetimbi Gomis, bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu gol sayısını 10'a çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de bu sezon 10'uncu kez topu ağlarla buluşturdu.

Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkati çeken milli futbolcu, daha önce 9 kez meşin yuvarlağı filelere yollamıştı.

Babel ve Feghouli'den veda

Galatasaray'da sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Ryan Babel ve Sofiane Feghouli, son kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı.

Maçın ardından Feghouli çocukları ile birlikte tribünlere el sallarken, Babel de "üçlü" çektirerek taraftarlara veda etti.

Yunus Akgün 3'üncü kez Galatasaray ağlarını havalandırdı

Adana Demirspor'un Galatasaray'dan kiraladığı 21 yaşındaki Yunus Akgün, maçın 9'uncu dakikasında meşin yuvarlağı sarı-kırmızılı ağlara yolladı.

Süper Lig'de iki takım arasında Adana'da oynanan ve Adana Demirspor'un 2-0 kazandığı maçtaki golleri atan isim olan Yunus Akgün, böylece bu sezon 3'üncü kez Galatasaray ağlarını havalandırdı.

Süper Lig'de gol sayısını 8'e çıkaran Yunus Akgün, attığı golden sonra sevinç gösterisi yapmazken, sarı-kırmızılı taraftarlar da kendisini alkışladı.

Maçta Adana Demirspor'un diğer golünü atan Balotelli ise bu sezon ligdeki gol sayısını 13 yaptı.

Öte yandan, maçı 35 bin 500 biletli futbolseverin statta izlediği bildirildi.