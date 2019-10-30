Galatasaray'da, Radamel Falcao belirsizliği devam ediyor. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Kolombiyalı yıldız golcü sakatlığı nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kaldı.

Falcao bu dönemde Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid ve Beşiktaş derbisinde forma giyemedi.

Radamel Falcao'nun sakatlık süreci, bir çok iddiayı da beraberinde getirdi

Kolombiyalı golcünün parasını alamadığı hatta Fatih Terim ile sorun yaşadığı için antrenmanlara çıkmadığı öne sürüldü.

Yaşanan süreçte bu iddiaların doğru olmadığı da gün yüzüne çıktı. Paris Saint Germain maçında sakatlanan Falcao tedavi için gittiği Fransa'da iğne yaptırarak geri döndü. Fransa'daki doktoru Kolombiyalı yıldıza üç hafta topa dahi dokunmamasını söyledi.

Falcao'nun, ağrıları devam ediyor

Galatasaray sağlık ekibi de üç haftalık periyotta Falcao'nun tedavisini sürdürdü. Fizyotrapistler eşliğinde çalışmalarına devam eden Falcao'nun, ağrılarının devam ettiği kaydedildi.

Kolombiyalı golcünün hem maç eksiği hem de henüz tam olarak hazır olmadığı için Çaykur Rizespor maçında oynaması zor görünüyor. Radamel Falcao'nun, Real Madrid'le deplasmanda oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise sahada olması bekleniyor.

Kaynak: TRT SPOR