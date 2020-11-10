Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz A erkek basketbol başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.