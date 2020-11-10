Haber Giriş: Kaynak: AA
Galatasaray Ertuğrul Erdoğan ile yollarını ayırdı
Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Ertuğrul Erdoğan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz A erkek basketbol başantrenörü Sayın Ertuğrul Erdoğan ile sözleşmemizin karşılıklı sona erdirilmesi hususunda görüşmelere başlanmıştır. Kendisine, vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Zorunlu açıklama pic.twitter.com/5Vl1I6fpH1— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 10, 2020
Etiketler: GalatasaraySon Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 19:25
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