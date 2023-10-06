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Spor
AA 06.10.2023 09:20

Galatasaray Antalyaspor ile karşılaşacak

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 55. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Antalyaspor ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Galatasaray ile Antalyaspor arasında geride kalan 54 maçta sarı-kırmızılılar 33, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 104 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi.

Galatasaray son 14 maçta mağlup olmadı

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 14 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 30 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 14 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 27 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 16, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 8 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 48 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

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