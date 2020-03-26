Koronavirüs salgını spor ekonomisini de olumsuz etkiledi.

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'in oyuncu, idareci ve çalışanları da bu süreçte kulüplerine destek olmaya karar verdi.

Almanya Ligi'nin askıya alınmasının ardından kulüp yönetimi, "sıradışı ve çok zor" bir durumda kaldıklarını dile getirmişti.

İlk destek kulübün oyuncularından geldi. Futbolcular, süreç boyunca maaş talep etmediklerini açıkladı.

Ardından kulübün idareci ve çalışan kadrosu da fedakarlık yaptı. Maaşlarının bir bölümünden vazgeçerek yarı zamanlı çalışabileceklerini yönetime bildirdi.

Union Berlin, tarihinde ilk kez geçen sezon Bundesliga'ya yükselmişti. Berlin ekibi, lige ara verilmeden önce 25 maçta 30 puanla 11. sırada yer alıyordu.