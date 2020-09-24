Başkent Paris'te pazar günü başlayacak turnuvanın ana tablo kura çekimi gerçekleştirildi.

Erkeklerde son 3 yıl da dahil 12 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, ilk turda dünya 83'üncüsü Egor Gerasimov ile karşılaşacak.

Tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, klasmanın 80. basamağındaki Mikael Ymer, tek kadınların 1 numaralı seribaşı Simona Halep ise dünya 70 numarası Sara Sorribes Tormo ile mücadele edecek.

24. grand slam şampiyonluğunun peşindeki kadınların 6 numaralı seribaşı Serena Williams da ilk turda dünya 102'ncisi Kristie Ahn'ın karşısına çıkacak.

Turnuvaya özel davetle katılan erkeklerin eski dünya 1 numarası Andy Murray ile 2015 şampiyonu Stanislas Wawrinka, ilk turda karşı karşıya gelecek.