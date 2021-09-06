Formula 1'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2017 yılından bu yana Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ile Mercedes için yarışan 32 yaşındaki Bottas'ın İsviçre merkezli Alfa Romeo ile sözleşme imzaladığı kaydedildi.

Mercedes'in takımlar klasmanında üst üste kazandığı şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Bottas, dört yılda 9 yarış kazanırken, 53 kez de podyuma çıktı.

Mercedes'te Bottas'ın yerine Büyük Britanyalı pilot George Russell'ın geçmesi bekleniyor.