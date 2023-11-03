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Spor
AA 03.11.2023 22:57

Filistin'e destek veren El Ghazi'den Mainz 05'e yanıt

Alman ekibi Mainz 05'in sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, "Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir" dedi.

Filistin'e destek veren El Ghazi'den Mainz 05'e yanıt

Alman ekibi Mainz 05'in sözleşmesini feshettiği Anwar El Ghazi, sosyal medya hesabından Filistin'e desteğini yineledi.

28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcu, yaptığı paylaşımda, "Tek başına kalmak anlamına gelse bile doğru olanın yanında durun. Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanlara yaşatılan cehennemle kıyaslandığında hiçbir şeydir." ifadelerini kullandı.

Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

İki gün önce sosyal medya hesabından görüşlerinin arkasında olduğunu yineleyen forvet oyuncusunun sözleşmesi bugün feshedilmişti.

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