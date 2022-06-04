Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filenin Sultanları yarın Belçika ile karşılaşacak
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftanın son maçında yarın Belçika'yı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Ligde üçüncü müsabakasını bugün Bulgaristan'la oynayacak ay-yıldızlı ekip, ilk maçta İtalya'yı 3-0 yendi, ikinci karşılaşmasında ise Çin'e 3-1 kaybetti.
Belçika ise ilk iki maçında Sırbistan ve İtalya'ya 3-1'lik skorlarla yenildi.
Etiketler: A Milli Kadın Voleybol Takımı
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