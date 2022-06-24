Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
FIFA 26 kişilik milli takım kadrolarını onayladı
[Fotoğraf: AA]
FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda milli takım kadrolarının 26 kişi olmasını onayladı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası takvim,ndeki farklı zamanlama, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasında yıkıcı etkileri göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncunun olması kararlaştırıldı.
Geçen yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarda 26, Güney Amerika'daki Copa America ile Afrika Uluslar Kupası'nda da 28 kişilik kadrolara izin verilmişti.
Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na fazladan 96 oyuncu gidebilecek.
Etiketler: FIFA Katar Dünya Kupası
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