Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci açıklaması
[Fotoğraf: İHA]
Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin çekilen MR sonucunda sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edildiğini açıkladı.
Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe, dün Demir Grup Sivasspor’u konuk etti.
Ülker Stadyumu’nda oynanan maçın 9. dakikasında İrfan Can Kahveci, girdiği ikili mücadele sonrasında sol arka adalesini tutarak oyundan çıkmıştı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan İrfan Can'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.
"Dün akşam oynadığımız karşılaşmada sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan İrfan Can Kahveci’nin çekilen MR sonucunda; sol bacak arka üst adale grade 1 strain tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."
Etiketler: Fenerbahçe
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