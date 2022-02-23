Slavia Prag ile oynayacağı maç öncesi Mesut Özil'in İstanbul'da kalması kararlaştırıldı.

Belinden yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, Prag yolculuğu öncesi teknik direktör İsmail Kartal ile bir görüşme yaptı.

İkilinin yaptığı toplantı sonrası Mesut'un tam olarak iyileşip, sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesi için çalışmalarını İstanbul'da sürdürmesi kararı alındı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği isimler şöyle:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Aydınlık, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha"