Spor
Fenerbahçe Öznur Kablo Polonya'da farklı kazandı15 Ocak 2020 Çarşamba 22:30 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 22:32
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında B Grubu'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Polonya ekibi Arka Gdynia'yı 80-52 yendi.
[Fotoğraf: Fenerbahçe Spor Kulübü]
Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 18-9 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, devreye 41-19 üstün gitti.
İyi oyununu ikinci yarıda da sürdüren ve son periyoda 60-32 önde giren Fenerbahçe Öznur Kablo, salondan 80-52 galip ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, gruptaki sekizinci galibiyetini elde etti.
Kaynak: AA