Fenerbahçe forvet hattında önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Kimi zaman etkili olsa da istikrar yakalayamayan Valencia ve beklenen etkiyi veremeyen Berisha ile yolların ayrılması hedefleniyor.

Ayrıca yeteri kadar şans bulamadığını düşünen Berisha ayrılmak istiyor ve menajeriyle kendisine kulüp arıyor.

Mergim Berisha’nın menajeri, Fransa, Avusturya ve Almanya'dan kulüplerle görüştü. Sarı lacivertli yönetim de Berisha’yı satın alma opsiyonlu kiralamayı planlıyor.

Diğer yandan sarı lacivertli takımın son maçlarda en çok süre alan golcüsü Serdar Dursun'un, Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

Seferovic için Benfica ile görüşmeler sürüyor

Bu arada golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Boşnak kökenli İsviçreli futbolcu Haris Seferovic'i listenin başına aldı.

Tecrübeli golcüyü kadro planlamasında düşünmeyen Benfica, Seferovic’in satışına sıcak bakıyor. Portekiz ekibi, 30 yaşındaki futbolcu için 7 milyon euro bonservis bedeli istiyor.