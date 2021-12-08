Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Zenit ile karşılaşacak
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 14. hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Zenit ekibiyle karşılaşacak.
St. Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 4 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, averajla 15. sırada yer alıyor.
Geride kalan 13 haftada 8 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Zenit ise 5. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe Beko, rakibi ile daha önce Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 yenilgi gördü.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol Avrupa Kupaları
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