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Fenerbahçe Beko Yunanistan'dan eli boş döndü
Basketbol THY Avrupa Ligi 5. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a 82-68 yenildi.
Atina'daki OAKA Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-13 önde geçen Yunan ekibi, soyunma odasına da 37-30 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte farkı bir sayıya kadar (41-40) indiren Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 62-56 önde giren Panathinaikos OPAP, salondan 82-68 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 karşılaşma sonunda üçüncü mağlubiyetini alırken, ev sahibi ekip ikinci galibiyetini elde etti.
Panathinaikos OPAP'ta Nemenja Nedovic 28 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sarı-lacivertli takımda ise Lorenzo Brown 17 sayıyla oynadı.
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