Haber Giriş: 27 Ekim 2021 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Yunanistan deplasmanında
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.
Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor.
Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor.
Etiketler: Fenerbahçe Basketbol
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