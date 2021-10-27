Barış ve Dostluk Salonu'ndaki karşılaşma, saat 21:00'de başlayacak.

Ligde iki galibiyet ve dört yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 11. sırada yer alıyor.

Dört maçını kazanan, iki maçını kaybeden Yunan takımı ise ligde 5. sırada bulunuyor.