Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 16:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Valencia Basket'e konuk olacak
[AA arşiv]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında 16 Mart Perşembe günü deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.
Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 5. sırada bulunuyor.
Ev sahibi ekip ise 28 maçta 13 galibiyet ve 15 yenilgiyle 12. basamakta yer alıyor. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe Beko 79-77 kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe Avrupa Kupaları
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