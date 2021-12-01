Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Monaco'yu ağırlayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. hafta maçında 2 Aralık Perşembe günü sahasında Fransız temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, 16. sırada yer alıyor.
Geride kalan 12 haftada 5 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Monaco ise puan tablosunda 11. sırada bulunuyor.
İki takım, THY Avrupa Ligi'nde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bir dönem Fenerbahçe Beko'da forma giyen Monaco'nun Fransız oyun kurucusu Leo Westermann, eski takımına karşı mücadele edecek.
Etiketler: Basketbol Avrupa Kupaları
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