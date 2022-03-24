Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu sezon oynadığı 25 maçın sadece 5'ini kaybeden Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor. 23 maçta 9 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip ise 11. sırada yer alıyor.

İki takımın bugüne kadar oynadığı 31 maçın 21'ini İspanyol temsilcisi kazandı.