Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Fransa deplasmanında
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel takımıyla karşılaşacak.
Lyon kentindeki Astroballe Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, averajla 9. sırada yer alıyor.
Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 5 maça çıkarmaya çalışacak.
LDLC Asvel'in de organizasyonda 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunuyor.
Etiketler: Basketbol Fenerbahçe
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