Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Beko Barcelona'yı konuk edecek
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 26 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Ligde iki galibiyet ve üç yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, 10. sırada yer alıyor.
Beş maçını da kazanan Barcelona ise lider durumda bulunuyor.
Etiketler: Avrupa Kupaları Basketbol
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