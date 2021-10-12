Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 23:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fenerbahçe Beko Almanya'da kayıp
[Fotoğraf: AA]
THY Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda ALBA Berlin'e 84-70 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında ALBA Berlin'e konuk oldu.
Mercedes-Benz Arena'da oynanan mücadele, 84-70'lik ALBA Berlin üstünlüğüyle noktalandı.
Geçtiğimiz hafta Panathinaikos'a mağlup olan sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci yenilgisini aldı.
Temsilcimiz, perşembe günü UNICS Kazan'ı konuk edecek.
Etiketler: Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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