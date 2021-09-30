Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya baskılı başlayan Fenerbahçe, 6. dakikada misafir takımın hızlı atağında Soares'in golüyle 1-0 yenik duruma düştü.

Golden sonra toplanan ve üst üste pozisyonlar yakalayan sarı-lacivertliler, skoru değiştiremedi ve soyunma odasına misafir takımın 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan sarı-lacivertlilerin 56. dakikada Dimitris Pelkas ile çektiği bir şut direkten döndü.

Müsabakanın 63. dakikasında Masouras'ın ikinci golüyle şok yaşayan Fenerbahçe, aynı ismin 68. dakikasındaki golüne de engel olamadı ve sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Olympiakos karşsında avantaj yakalayamadı.

Bu sonuçla Olympiakos grubunda puanını 6’ya yükseltirken, Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Konuk Olympiakos ilk maçında Royal Antwerp'i 2-1 yenmişti.

Grubun diğer maçında ise Eintracht Frankfurt deplasmanda Royal Antwerp'i 1-0 yendi. Alman temsilcisi bu galibiyetle puanını 4'e çıkardı.

Fenerbahçe grubun üçüncü maçını 21 Ekim Perşembe günü Antwerp ile Kadıköy'de karşılaşacak.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.

GOL - 6. dakikada Olympiakos öne geçti. Orta alanda Szalai'nin top kaybıyla ani atağa çıkan Masouras'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soares'in kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8. dakikada soldan çalımlarla ceza sahası içine giren Valencia'nın yerden yakın direğe şutunda, top yandan az farkla auta çıktı.

27. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Valencia'nın şutunda, top kalecide kaldı.

35. dakikada Masouras'ın sağdan ceza sahası içine yerden pasında topla buluşan Mohamed Camara'nın penaltı noktasından şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Olympiakos'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AP]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada Rossi'nin sol çaprazdan ceza sahasına kestiği topa Valencia dokundu. Seken topa Novak hamle yaptı ancak top kaleci Vaclik'te kaldı.

49. dakikada Mert Hakan'ın sol kanattan ön direğe kestiği topa Valencia kafayı vurdu. Ancak topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.

54. dakikada Gustavo'nun ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunda, top üstten auta gitti.

56. dakikada Szalai'nin harika pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pelkas'ın şutu yan direğin içine çarpıp dışarıya gitti.

58. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Aguibou Camara'nın şutunda Altay gole izin vermedi.

GOL - 62. dakikada sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Tiquinho Soares ceza sahası içine topla ilerledi. Kısa pasını Mady Camara'ya gönderdi. Mady Camara bekletmeden şutunu gönderdi topu Altay Bayındır uzaklaştırdı. Havalanan topu takip eden Giorgos Masouras bekletmeden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 0-2.

GOL - 68. dakikada ceza sahası içinde kısa pasla topla buluşan Aguibou Camara rakibinden sıyrılıp kaleye şutunu gönderdi. Altay Bayındır topu tokatlayarak uzaklaştırdı. Uzaklaşan topu takip eden Giorgos Masouras kaleye sert bir şut gönderdi ve fark üçe çıktı. 0-3.

[Fotoğraf: Reuters]

83. dakikada hızlı gelişen Olympiakos atağında Masouras, sol çaprazdan ceza sahasına sokulup kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Altay gole izin vermedi.

89. dakikada Muhammed'in sol kanattan ortasında arka direkte Bersiha topa dokundu. Vaclik gole engel oldu.

Karşılaşmayı Olympiakos 3-0 kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Teodoro Sobrino (İspanya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Novak, Min-jae, Szalai, Gustavo (Dk. 70 Zajc), Mert Hakan Yandaş (Dk. 75 Meyer), Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 84 Fatih Şanlıtürk), Rossi (Dk. 70 Berisha), Pelkas, Valencia (Dk. 75 Muhammed Gümüşkaya)

Olympiakos: Vaclik, Masouras (Dk. 89 Valbuena), Ba (Dk. 46 Lala), Sokratis, Cisse, Reabciuk, Aguibou Camara, Mohamed Camara (Dk. 89 Vrousai), Bouchalakis, Onyekuru (Dk. 63 Kunde), Soares (Dk. 86 El-Arabi)

Goller: Dk. 6 Soares, Dk. 63 ve 68 Masouras (Olympiakos)

Sarı kartlar: Dk. 38 Reabciuk, Dk. 42 Cisse, Dk. 45 Ba (Olympiakos), Dk. 42 Valencia, Dk. 72 Zajc (Fenerbahçe)