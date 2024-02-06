Federasyonlar ve kulüplerden '6 Şubat' paylaşımları

Federasyonlar ve bazı spor kulüpleri tarafından yapılan 6 Şubat mesajları şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu

"6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ilimizde yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat depremlerinde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Tam bir yıl önce, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 şehrimizde milyonlarca vatandaşımızı etkileyerek, on binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Hafızalarımıza büyük bir acıyla kazınan 6 Şubat 2023, sadece bir yas gününü değil; halkımızın dayanışma ve yardımseverlik ruhunu da temsil etmektedir. Deprem felaketlerinin ardından ülkemizin dört bir yanında başlatılan yardım seferberliklerinde basketbol camiamız da örnek bir duruş sergilemiştir. Federasyonumuz, kulüplerimiz, sporcularımız, sponsorlarımız, taraftarlarımız kısacası basketbolumuzun bütün paydaşları tek vücut olarak birbirinden kıymetli projeler üretmiştir. Geçtiğimiz yıl; AFAD iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz "Basketköy" ile ailelere geçici bir yuva olmayı, depremin etkilediği şehirlerde gerçekleştirdiğimiz 12 DABO etkinlikleri ile yüzlerce çocuğumuzu sporun iyileştirici gücüyle tanıştırmayı amaçladık. Basketbolseverler tarafından bize emanet edilen yardımları deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık, liglerimizde oynanan karılaşmalar öncesi toplanan oyuncaklarla depremzede çocukların gülümsemesine vesile olmaya çalıştık. Basketbol ailemizin bütün fertlerine destekleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyor, böyle büyük bir camianın parçası olmaktan onur duyuyorum. Bugün de tıpkı geride bıraktığımız yılda olduğu gibi hepimizin kalbi depremden etkilenen yurttaşlarımız için çarpmaktadır. Ülkemizi vuran bu büyük felaketin yaralarını sarmak için daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. Bu amaçla, hep birlikte ve dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz. 6 Şubat 2023 deprem felaketlerinde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, acılı ailelere ve milletimize tekrar tekrar sabır diliyorum."

Fenerbahçe

"Acı Felaketin 1. Yılı: "Unutmadık, Unutmayacağız" Tarihin en büyük felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen acı depremin üzerinden bugün tam 1 yıl geçti. Kaybettiğimiz canlarımızın mekanları cennet olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Nasıl ki tarihimizin en acı günlerinde yaralarımızı birlikte sarmak için var gücümüzle çalıştıysak, bugün de yarın da çalışmaya devam edeceğiz. Yitip giden canlarımızı unutmayacak, gelecek hayali kuran çocuklarımızı ve binlerce insanımızı yalnız bırakmayacağız."

Galatasaray

"5 yaşındaki çocuklar okula başladı, nişanlılar evlendi, askerler tezkere aldı, anneler bebeklerini kucakladı; dile kolay, tam bir sene oldu bugün. Önce 65 ardından 45 saniye içinde olup bitti her şey. Gerisi karanlık, toz ve toprak. Bugün, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü. Acımız hala taze, merhem olmak için gayret büyük. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sonsuz sabır, geride kalıp sevdikleri için yaşama tutunmak zorunda olanlara kuvvet diliyoruz. Galatasaray burada, sizi hiç unutmadık ve asla unutmayacağız."

Beşiktaş

"Unutmadık. Unutmayacağız. Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde, yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Beşiktaş JK olarak depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olacağımızı belirtir, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ederiz."

Trabzonspor

"6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Hatayspor

"Hayaller enkaz altında kalsada bu şehrin ışıklarını bir daha yakacağız. 06.02.2023 - 4:17. Unutmayacağız."

Gaziantep FK

"O gün yaşanılan acılar hiçbir zaman unutulmayacak! 6 Şubat 2023 tarihinde asrın felaketi olarak nitelendirilen ve şehrimizi de derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız."

Sivasspor

"6 Şubat 2023'te yaşadığımız deprem felaketi, yüreklerimizde derin izler bıraktı. Kaybettiklerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Allah bir daha ülkemize, milletimize böyle acılar yaşatmasın."

İstanbulspor

"Unutmayacağız, unutturmayacağız! Birleşerek, güçlenerek, el ele, kol kola, kalp kalbe olağız, yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Asrın felaketinin 1. yıl dönümünde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle ve özlemle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz."

Başakşehir FK

"Unutmayacağız. 6 Şubat depremlerinin birinci yılında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz."

Adana Demirspor

"Unutmadık, unutamayız. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

MKE Ankaragücü

"6 Şubat 2023. Unutmadık. 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyoruz."

Konyaspor

"Unutmayacağız. 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, bu acıların bir kez daha yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Kasımpaşa

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde yaşanan şiddetli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

Samsunspor

"6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Unutmadık, unutmayacağız."

Antalyaspor

"Acımız ilk günkü gibi. Unutmadık, unutmayacağız"

Fatih Karagümrük:

"Geçtiğimiz yıl meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına sonsuz sabırlar diliyoruz."

Alanyaspor

"6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha başsağlığı diliyoruz."

Çaykur Rizespor

"Unutmadık, unutmayacağız. 6 Şubat 2023."

Kayserispor

"6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz. Unutmayacağız."

Eczacıbaşı DYNAVİT

"Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal afetinin birinci senesinde, yaşadığımız acıyı hala derinden hissediyoruz. Afetlerde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, sevdiklerini kaybedenlere ve ülkemize bir kez daha sabır diliyoruz."

VakıfBank:

"Ülkemizi derinden sarsan deprem afetinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

Anadolu Efes

"On bir ilimizi derinden etkileyen deprem felaketinin yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri derin bir üzüntüyle anıyoruz. Doğal afetlerin yıkıcı etkilerinden korunmak için hazırlıklı olmanın öneminin farkındalığıyla benzer bir felaketin tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz."

Pınar Karşıyaka

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ı ve çevre illerimizi derinden etkileyen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; geride kalanlara sabır diliyoruz. Aynı acıların bir kez daha yaşanmamasını umuyoruz."