Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'ndaki maça Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Ryan Babel, Arda Turan ve Halil Dervişoğlu 11'i ile çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Oghenekaro Etebo, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli oturdu.

Fatih Terim, ligin 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenerek zirvenin ortağı oldukları müsabakanın ilk 11'inde değişiklik yapmadı.

Altı oyuncu kadroda yok

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu farklı nedenlerden ötürü müsabaka kadrosuna alınmadı.

Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki Yukatel Denizlispor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Falcao, son haftadaki Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da forma giyemedi. Dünkü antrenmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Onyekuru da müsabaka kadrosunda yer bulamadı. Annesi vefat eden Martin Linnes de kadroya alınmayan diğer isim oldu.

Sakatlığı süren sol bek Emre Taşdemir'in yanı sıra kaleci Fatih Öztürk ve stoper Valentine Ozornwafor'un da müsabaka kadrosuna isimleri yazılmadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakayı bir grup davetli tribünden seyretti.

Galatasaray, maça şampiyonluk ihtimaliyle çıkarken sarı-kırmızılı taraftarlar erken saatlerde stat çevresine geldi. Ancak emniyet güçleri, taraftarların stat çevresinde kalmasına ve içeri girmesine izin vermedi.

Emniyet görevlileri stada giden yolları kapatarak, sarı-kırmızılı kulübün Türkiye Futbol Federasyonuna verdiği davetli listesindekiler haricinde kimsenin geçişine müsaade etmedi. Davetliler, teker teker kimlik kontrolünden geçirilerek içeri alındı.

Karşılaşmayı tribünden izleyen taraftarla sarı-kırmızılı ekibe tezahüratlarla destek verdi.

Yeni Malatyaspor'da tek değişiklik

Helenex Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de son oynadığı Atakaş Hatayspor maçının 11'inde tek değişikliğe gitti.

Sarı-siyahlı ekip, müsabakaya Ertaç Özbir Issam Chebake, Semih Kaya, Wallace Fortuna, Teenage Hadebe, Karim Hafes, Zeki Yavru, Stephen Mallan, Moryke Fofana, Adem Büyük, Benjamin Tetteh, 11'i ile çıktı.

Malatya temsilcisinin yedek kulübesinde Abdulsamed Damlu, Afriyie Acquah, Umut Bulut, Aly Malle, Doğukan Emeksiz, Ahmed İldiz, Eric Ndizeye, Mustafa Eskihellaç, Kubilay Kanatsızkuş, Bülent Cevahir yer aldı.

İrfan Buz, son Hatayspor müsabakasına ilk 11'de görevlendirdiği kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun sağ bek Chebake'ye formayı verdi.

Galatasaray taraftarından Filistin mesajı

Galatasaray taraftar grubu "ultrAslan", İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını tepki göstermek için pankartlar hazırladı.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerine asılan pankartlarda "İnsanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi", "Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadeleri yer aldı.

İki pankarta ise Hz. Ali'nin "Bir zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun." ve "Zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır." sözleri yazıldı.

Stada zorla girmeye çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri izin vermedi

Galatasaray'ın Süper Lig'in 42. ve son haftasında sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta stada zorla girmeyen çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri izin vermedi.

Karşılaşmadan saatler önce Türk Telekom Stadı'nın etrafında toplanan Galatasaraylı taraftarlar, stadın dış kapısının önünde araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Sadece Türkiye Futbol Federasyonunun verdiği listede ismi olanlar stada alınırken, maçın başlamasından kısa süre sonra stada girmeye çalışan taraftarlara güvenlik görevlileri engel oldu.

Protokol ve basın girişinin önüne kadar gelen taraftarlar ile güvenlik görevlileri arasında zaman zaman arbede de yaşanırken, taraftarlar daha sonra bu bölgeden uzaklaştırıldı.