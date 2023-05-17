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Spor
AA 17.05.2023 18:26

Fatih Karagümrük'ün rakibi Adana Demirspor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, saat 20.00'de Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Fatih Karagümrük'ün rakibi Adana Demirspor
[Fotograf: TRT SPOR]

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın Şampiyonlar Ligi finali için bakıma alınması nedeniyle Fatih Karagümrük, rakibini Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Geçtiğimiz haftayı Gaziantep FK maçı nedeniyle hükmen galip tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, 34. haftaya 44 puanla 9. sırada giriyor.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz…

Fatih Karagümrük'ün rakibi Adana Demirspor

Cezalı ve kart sınırındaki oyuncular

Ev sahibi takımda sarı kart cezası nedeniyle Bertolacci forma giyemeyecek. Rayyan Baniya ve Ebrima Colley ise ceza sınırındaki isimler. Bu futbolcular, kart görmeleri durumunda Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

İki ekibin ligin ilk yarısındaki mücadelesini Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Kadir Sağlam

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