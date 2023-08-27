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Spor
AA 27.08.2023 19:16

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fatih Karagümrük 6 galibiyet elde ederken, başkent temsilcisi ise sahadan bir kez 3 puanla ayrıldı. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor

İlk 11'ler

Karagümrük: Dituro, Ceccherini, Dresevic, Veseli, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Caner, Mendes, Lasagna.

MKE Ankaragücü: Rafal, Hayrullah, Mert, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

Stat:Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut.

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Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü Süper Lig
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