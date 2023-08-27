Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor.

Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Süper Lig'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fatih Karagümrük 6 galibiyet elde ederken, başkent temsilcisi ise sahadan bir kez 3 puanla ayrıldı. Beş karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

İlk 11'ler

Karagümrük: Dituro, Ceccherini, Dresevic, Veseli, Levent, Feghouli, Adnan Uğur, Rohden, Caner, Mendes, Lasagna.

MKE Ankaragücü: Rafal, Hayrullah, Mert, Uros, Mujakic, Djokanovic, Tolga, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

Stat:Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut.