Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Fatih Karagümrük, Ljajic'i istiyor
VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki futbolcusu Adem Ljajic'i renklerine bağlamak istiyor.
Transfer dönemini yoğun geçiren ekiplerden olan VavaCars Fatih Karagümrük'te yeni hedef, Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic.
Kadrosunu son olarak Emre Mor ile güçlendiren Karagümrük, siyah beyazlıların Alex Teixeira transferinden sonra kadro planlamasında ikinci plana düşen 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
2018 yılından beri Beşiktaş'ın formasını giyen Ljajic'in, sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Etiketler: Fatih Karagümrük Beşiktaş Transfer Haberleri
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