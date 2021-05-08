Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 51 puanla 10. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik, 20 mağlubiyeti olan ve kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisinin bu maçı kaybetmesi durumunda son iki haftaya girilirken küme düşme ihtimali de bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fatih Karagümrük 3-1 kazanmıştı.

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