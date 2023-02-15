Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziya Hurma'nın cenazesinin bugün Tuzla Yıldız Cami'nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceğini belirtti.

Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, bir süredir tedavi görüyordu. Merhumun cenazesine teknik ekip ve futbolcular da katılacak.