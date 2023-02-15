Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın acı günü
VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma hayatını kaybetti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziya Hurma'nın cenazesinin bugün Tuzla Yıldız Cami'nden ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla defnedileceğini belirtti.
Süleyman Hurma'nın babası Ziya Hurma, bir süredir tedavi görüyordu. Merhumun cenazesine teknik ekip ve futbolcular da katılacak.
Başımız sağ olsun.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) February 15, 2023
Başkanımız Süleyman Hurma’nın kıymetli babası Ziya Hurma Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur.
Sayın başkanımıza, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.
Merhumun Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Tuzla Yıldız Camii'nden kaldırılacaktır. pic.twitter.com/c2Rm6FMU5n
Etiketler: Fatih Karagümrük
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