Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını spor etkinliklerini sekteye uğratmaya devam ediyor.

Bir çok organizasyon hastalık nedeniyle ertelendi ya da iptal edildi.

Şimdi akıllara gelen en önemli soru 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası da Korona Virüs salgını nedeniyle ertelenecek mi?

Bu sorunun cevabını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin verdi. Ceferin, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ertelenmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

"Koronavirüs ciddi bir durum. Bu salgınla başa çıkmamız gerekiyor ve ben iyimserim. Birçok organizasyon yapı yoruz. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde salgın kontrol altına alınacaktır, endişeli değilim."

Ceferin'e maçların seyircisiz oynanma olasılığı da soruldu.

"Bu ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Her şeyin planlandığı gibi olacağından eminiz."