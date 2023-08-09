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Spor
AA 09.08.2023 14:14

Eski dünya 1 numarası Wozniacki kortlara galibiyetle döndü

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Caroline Wozniacki, 2020'de bıraktığı tenise geri dönme kararı alması sonrası çıktığı ilk maçı kazandı.

Eski dünya 1 numarası Wozniacki kortlara galibiyetle döndü
[Fotograf: AA]

2020 Avustralya Açık'ın ardından aktif kariyerini noktalayan ve 2 çocuk dünyaya getiren Wozniacki, Kanada Açık Turnuvası ile kortlara döndü.

Montreal kentinde düzenlenen sert kort turnuvasına özel davetle katılan Wozniacki, ilk turda klasmanın 115. basamağındaki Kimberly Birrell ile karşı karşıya geldi.

Kortlara galibiyetle döndü

33 yaşındaki Danimarkalı raket Wozniacki, Avustralyalı rakibini 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek tur atladı.

Wozniacki, 2. turda Wimbledon şampiyonu Marketa Vondrousova ile karşılaşacak.

Grand slam turnuvalarındaki tek şampiyonluğunu 2018 Avustralya Açık'ta elde eden Wozniacki, 2009 ve 2014 ABD Açık'ta ise final oynadı.

Kariyerinde 30 tekler şampiyonluğu kazanan Wozniacki, 71 hafta boyunca kadınlar dünya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

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