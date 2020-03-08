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Erteleme maçında Ali Palabıyık düdük çalacak
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında hakem belli oldu. 11 Mart Çarşamba günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor mücadelesini Ali Palabıyık yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11 Mart Çarşamba günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Ligde 27 Ocak'ta oynanaması gereken müsabaka, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenmişti.
Etiketler: süper lig Ali Palabıyık maç futbol tffSon Güncelleme: 8 Mart 2020 Pazar 15:34
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