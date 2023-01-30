Fenerbahçeli Enner Valencia durdurulamıyor. Ekvadorlu santrfor, 5-1 kazandıkları Kasımpaşa maçında takımının ilk 4 golünü atarak yıldızlaştı.

Tecrübeli futbolcu Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada birçok ilki yaşadı. 33 yaşındaki oyuncu kariyerinde ilk kez bir maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Valencia bu sezon Lig'de iki kez hat trick yapan tek futbolcu konumuna yükseldi. Deneyimli forvet, daha önce 5-4 kazandıkları VavaCars Fatih Karagümrük maçında 3 gol atmıştı.

Lig'de 10 karşılaşmada skor üreten başarılı oyuncu böylece en fazla maçta gol sevinci yaşayan oyuncu oldu.

En yakın takipçisi 12 golle Fabio Borini

Tecrübeli santrfor, 4 kez "hat-trick" yapan Haaland'ın ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde bu sevinci en fazla yaşayan isim olarak dikkati çekti.

Lig'in en skorer oyuncusu konumundaki Valencia krallık yarışında rakipleriyle arasındaki farkı açmaya başladı.

Deneyimli oyuncunun en yakın takipçisi Fabio Borini'nin 12 golü bulunuyor.