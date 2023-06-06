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Spor
AA 06.06.2023 09:20

Engelli yelkenciler dünya şampiyonası için mücadele ediyor

Hollanda'nın Lahey kentinde 8-21 Ağustos'ta düzenlenecek Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'na katılmak isteyen bedensel engelli sporcular, Kocaeli'deki milli takım seçmelerinde kıyasıya yarışıyor.

Engelli yelkenciler dünya şampiyonası için mücadele ediyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunca Darıca ilçesindeki Bayramoğlu Limanı'nda düzenlenen Bedensel Engelliler Para Yelken Türkiye Şampiyonası'na katılan 4 takım ve 14 sporcu, en iyi dereceyi elde etmek için ter döküyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bedensel Engelli Yelken Milli Takımı'na seçilip, Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı temsil etmeyi hedefleyen sporcular hem birbirleriyle hem de suyla mücadele ediyor.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Yelken Branşı Asbaşkanı Gökhan Arsu, seçmelerde dereceye giren sporcuların Türkiye'yi Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edeceğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Arsu, paralimpik yelken sporunun Türkiye'de daha fazla kişiye hitap etmesini istediklerini ifade etti.

"Öncesinde hazırlık kampı yaptık. Şimdi ise 3 Haziran'da bitecek organizasyonumuzun ardından sporcularımız bizleri Avrupa'da ve dünyada temsil edecek. Paralimpik yelken çok yeni bir branş ve değer verilen bir alan. Dünyada da imajı büyük, bizler de değer veriyoruz. Paralimpik yelkenin Türkiye'de daha fazla sporcuya hitap etmesi ve daha fazla takımı etkinliğe katmak bizim temel amacımız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. "

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Sporcular bayağı iddialı"

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Para Yelken Branş Sorumlusu Nilüfer Beyza Akçan ise şampiyonaya 4 ilden 14 sporcunun katıldığını belirtti.

Akçan, sporcuların Dünya Şampiyonası'na katılmak için kıyasıya bir birleriyle yarıştığına değindi.

"4 ilden toplamda 14 sporcu katılıyor. Toplamda 4 tane milli sporcumuz var. Sporcular bayağı iddialı ve önümüzde de Dünya Şampiyonası var. Bugün üçüncü gündeyiz. İki yarış yapıldı. Genel ve gençler olmak üzere sporcular 2 kategoride yarışıyor. Sporcularımız kıyasıya mücadele veriyorlar. Dünya Şampiyonası'na katılmak için bir birleriyle yarışıyorlar."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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