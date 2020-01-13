Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, yaptığı açıklamada, "Sporla tanışan engelli birey, rehabilite olurken aynı zamanda sosyal hayatın içine dahil oluyor. Üst düzey sporcu olma potansiyelini ortaya koyan sporcularımız da elbette sonradan milli takımlarımızda görev alarak bizleri temsil etme hakkını da kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Uztürk, son beş yılda ilk defa elde edilen çok önemli başarılar olduğunu vurguladı.

"Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı, 2017 yılında ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Ampute Futbol Milli Takımı da 2017'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda birinciliği elde etti. 2018'de Meksika'daki Dünya Şampiyonası'nda ise Ampute Futbol Milli Takımı'mız ikinci oldu. Bireysel branşlarda ilk defa kırılmış çok fazla sayıda dünya rekorumuz var. 2019 yılı içinde 265 buçuk madalyanın sahibiyiz."

"Hedefimiz, Tokyo'da kotalı sporcu sayısını 50'ye ulaştırmak"

Uztürk, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlık kapsamında birçok branşta yoğun bir hazırlık yapıldığına dikkati çekti.

"Birçok takımımızda kota mücadeleleri devam ediyor. Haziran ayına kadar netleşmiş olacak. Şu an 6 branşta 29 sporcumuzun kotası kesinleşti ama bizim hedefimiz, kotalı sporcu sayısını 50'ye ulaştırmak. Bundan sonraki etap; kotalı sporcularımızın Tokyo'dan madalyayla dönüp, ortaya koyacakları performanslardır. Performansların madalyaya dönüşebilmesi için sponsorların katkılarını çok önemsiyoruz. Hazırlık çalışmaları, yurt dışı organizasyonlarında bulunma gibi etkinliklerin bir maliyeti var. İnşallah sponsor sayımız artar. Engelli bireylerimiz yarışma şansını verdiğimizde başarılı olduklarını ispat ettiler. Dolayısıyla daha fazla imkan ve kaynak sağlanırsa, daha fazla başarı da gelecektir. Bu konuda her zaman bizlere yardımcı olan Gençlik Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürlüğümüze de ayrıca teşekkür ediyorum."

"WAFF Genel Kurulu İstanbul'da düzenlenecek"

2017'de ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın "tadı damaklarda kalan fevkalade bir organizasyon" olduğunu anlatan Uztürk, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu'nun çok sayıda ülkenin katılımıyla, Bedensel Engelliler Spor Federasyonluğunun ev sahipliğinde, 16-19 Ekim 2020’de İstanbul'da düzenleneceğini dile getirdi.

Kaynak: AA