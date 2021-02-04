Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 18:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık cezası onandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a verdiği 4 maç men cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Süper Kupa'da Trabzonspor'un Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Egemen Korkmaz'ın 4 maçlık men cezası kurul tarafından onandı.
Kurul, PFDK'nin Egemen Korkmaz'a ayrıca verdiği 10 bin 500 lira para cezasının da onanmasını kararlaştırdı.
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