Eczacıbaşı Dynavit Şampiyonlar Ligi'nde final bileti için sahaya çıkacak

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi 3-2 mağlup tamamlayan Eczacıbaşı Dynavit, seyircisi önünde rakibine üstünlük kurmaya çalışacak.

Turuncu-beyazlılar, Igor Gorgonzola'yı 3-0 veya 3-1 yenmesi durumunda adını finale yazdıracak. Mücadele 3-2 Eczacıbaşı Dynavit'in üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise finale çıkacak takım altın sette belirlenecek.

Eczacıbaşı Dynavit finale odaklandı

İtalya'da oynanan ilk maçtan 3-2 mağlup ayrılan turuncu-beyazlı takımın voleybolcuları Tijana Boskovic, Simge Aköz ve Saliha Şahin karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sırp pasör çaprazı Boskovic, yarı finalin ilk müsabakasında kazandıkları iki setin önemine vurgu yaptı.

"Novara'da oynadığımız yarı final ilk maçımız inişli, çıkışlı ve zorlu geçti. Finale kalmak için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yine zorlu bir maç bekliyoruz ama daha iyi performans göstereceğimize ve son noktaya kadar mücadele edeceğimize gerçekten inanıyorum. Bu sezon harika voleybol oynayabileceğimizi gösterdik, yarın da aynısını yapacağımızdan eminim."

Simge Aköz: İtalya'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almak istiyoruz

Sezonun en önemli maçlarından birine çıkacaklarının altını çizen milli libero Simge Aköz ise bütün hafta boyunca yarınki karşılaşmaya yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

"İtalya'da kaybettiğimiz maçın rövanşını almak istiyoruz. Sahanın içerisinde agresif olmak ve iyi bir takım oyunu sergileyerek adımızı finale yazdırmak istiyoruz. Bütün taraftarlarımızı bizi desteklemeye davet ediyorum."

Saliha Şahin: Adım adım ve inanarak kazanan taraf olmak istiyoruz

Eczacıbaşı Dynavit'in milli smaçörü Saliha Şahin ise Igor Gorgonzola karşısında çok iyi mücadele etmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Saliha, Novara'da aldıkları iki setin avantajını evlerinde 5 bin kişinin önünde kullanmak istediklerini belirtti.

"Deplasmanda aldığımız iki seti taraftarlarımızın desteğiyle pozitife çevirip galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sezonun en önemli maçına çıkacağımızın bilincindeyiz. İstanbul'a döndüğümüz günden beri bütün hazırlıklarımıza eksiksiz devam ediyoruz. İlk toptan son topa kadar mücadeleci ruhumuzu gösterip, takım oyunumuzu oynayacağız. Adım adım ve inanarak kazanan taraf olmak istiyoruz."