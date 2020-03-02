Uluslararası Halter Federasyonundan (IWF) yapılan açıklamaya göre, koronavirüsün dünya çapında salgına neden olduğu ve seyahat kısıtlamaları uygulandığı belirtildi.

Koronavirüsün, 14-21 Mart'ta yapılması planlanan organizasyona yaklaşık 80 ülkeden katılacak sporcuların sağlığını tehdit ettiği vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) uluslararası spor etkinliklerine yönelik uyarıların dikkate alındığı belirtildi.

"Ev sahibi Romanya Halter Federasyonu ile yapılan kapsamlı istişareler sonucu koronavirüs nedeniyle önlem olarak Dünya Gençler Halter Şampiyonası iptal edilmiştir. İptal, kongreyi ve komite toplantılarını da kapsamaktadır."