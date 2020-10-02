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Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde bulunduğu santrfor Djaniny Semedo, Trabzon'a geldi.
İstanbul'dan uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen Djaniny Semedo'nun görüşmelerin ardından bordo-mavili kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nda forma giyen Djaniny, son olarak Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında oynadı.
Etiketler: Djaniny Semedo Trabzonspor trabzonspor transferleriSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 10:57
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