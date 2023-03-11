Real Madrid'in yıldız oyuncusu Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nda takım arkadaşı Mathieu Valbuena ile yaşanan sorunların ardından milli takıma ara vermişti.

Benzema, 2021 yılında 6 yıl sonra milli takıma döndü ve Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ancak Karim Benzema'nın milli takıma dönüşü uzun sürmedi.

2022 Dünya Kupası'na çağrılan Fransız oyuncu, sakatlığı sebebiyle turnuvanın hemen öncesinde kadrodan çıkarıldı.

Yıldız oyuncu, Arjantin'e kaybedilen Dünya Kupası finali sonrası da Milli Takımı bıraktığını duyurmuştu.

Le Parisien'e konuşan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Karim Benzema'nın sakatlık sebebiyle kadrodan çıkarıldığını ancak oyuncuya açık kapı bıraktıklarını söyledi.

Fransız çalıştırıcı, Benzema'nın kimseye haber vermeden kamptan ayrıldığını belirtti.

"Karim'e acelemiz olmadığını ve sakatlığını takım menajeriyle halletmesi gerektiğini söyledim. Uyandığımda kimseye haber vermeden gittiğini öğrendim. Karim bana hazır olmadığını söylemişti."

Bunun üzerine Benzema Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile Deschamps'ı yalancılıkla suçladı.