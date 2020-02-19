Haber Giriş: Kaynak: AA
Denizlispor Bülent Uygun'la prensipte anlaştı
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun ile prensipte anlaştı.
Yeşil-siyahlı kulübün başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, Mehmet Özdilek ile yolları ayırmalarının ardından yeni teknik direktörü belirlemek için çeşitli görüşmeler yaptıklarını belirtti.
Bülent Uygun ile prensipte anlaşmaya vardıklarını aktaran Şanlıkan, son olarak Hes Kablo Kayserispor'da görev alan teknik adamla, Denizli'ye gelmesinin ardından sözleşme imzalamayı planladıklarını kaydetti.
Etiketler: Yukatel Denizlispor Teknik Direktör Bülent UygunSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 10:44
Sıradaki Haber
THY Avrupa Ligi'nde 25. hafta heyecanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz