Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 02:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu Kayra Sayit'i kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Kayra Sayit'i tebrik etti.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Kayra Sayit'i yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, finalde Fransız Lea Fontaine'yi ipponla yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu.
Etiketler: Fuat Oktay
Son Haberler
- 03:36
- 02:48
- 03:30
- 02:09
- 01:44
Sıradaki Haber
Kulüpler Birliği "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz