Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/G47rS5kJ4F — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2021