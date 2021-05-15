Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşiktaş'ı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan @Besiktas’ı ve tüm Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum. pic.twitter.com/G47rS5kJ4F— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2021
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